AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

صندوق النقد الدولي يشيد بالتزام مصر بالاستمرار في الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو وخلق فرص عمل

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أصدر صندوق النقد الدولي، التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار عام ضمن حزمة "الاستعداد الائتماني". 


وأوضح "النقد الدولي" في تقريره أنه قبل جائحة "كوفيد-19"، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموا، حيث نجحت في تحقيق ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وذلك بعد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني طموح ناجح. 


وأضاف أن البرنامج الاقتصادي الذي بدأته مصر في 2016 ساهم في رفع النمو، ووسع شبكات الأمان الاجتماعي مع خفض الدين العام بشكل حاد. 


وأشاد الصندوق بالتزام مصر في الاستمرار بالإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو وفرص عمل أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص والحد من الفقر وعدم المساواة. 


واستعرض الصندوق مؤشرات أداء الاقتصاد المصري قبل الجائحة التي عصفت بالاقتصاد العالمي ككل، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.6% (على أساس سنوي) في النصف الأول من السنة المالية 2019/ 2020، وكان الدين العام يسير في مسار هبوطي، مدعوما بفائض مالي أولي متوقع قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي.


وأضاف أنه في نهاية فبراير 2020، بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية 45 مليار دولار وتراجع التضخم، مع استقرار التضخم الأساسي بشكل جيد عند 1.9% (على أساس سنوي). 


وأكد أن النظام المصرفي الكلي يتمتع برسملة جيدة، مع وفرة السيولة، ووجود ملاءة مالية جيدة، ومخصصات القروض، وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت مصر 2 مليار دولار من سندات اليوروبوند في نوفمبر 2019. 


جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي وافق في أواخر يونيو الماضي على طلب مصر للحصول على 5.2 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي تسبب فيها تفشي فيروس "كورونا" المستجد، ولدعم جهود مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أدعية الوقاية من الحسد وآيات قرآنية تمنع ضرره

ليلة تألق الدون | عبد الله السعيد يسجل هاتريك ويتقدم لـ بيراميدز بثلاثية على طنطا

خــاص .. بشرى سارة للعالم .. الإمارات تعلن توصلها إلى لقاح لفيروس كورونا

لحظة إخراج ترامب من المؤتمر الصحفي بشكل مفاجئ.. فيديو

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الاتحاد وفوز بيراميدز على طنطا

أول قرار من مرتضى منصور بعد التعادل مع الاتحاد.. غرامة 100 ألف جنيه على كل لاعب فى الزمالك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعطل الإنترنت والكهرباء.. بقعة شمسية خطيرة تتجه نحو الأرض.. صور

بفستان جذاب.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

عنصرية جديدة.. ضابط يركع على رقبة رجل أسود والأخير يستغيث.. فيديو