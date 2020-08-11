قبل أيام من وفاته.. ماذا كتب مصطفى حفناوي عن الأموات؟

اقرأوا الفاتحة بنية انها لكل ميت معندوش حد يدعيله او يفتكره، كصدقة».





وكان اليوتيوبر الشهير محمود عبد المومن أعلن وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي بعد صراع مع المرض استمر لمدة اسبوع، وكتب محمود عبد المومن عبر صفحته الشخصية: "مصطفي حفناوي في ذمة الله .. ادعوله".





وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بـ جلطة في المخ بشكل مفاجئ حسب حديث أصدقائه ، وتحدث الجلطة بسبب خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبًا ما يكون بسبب انسداد أو انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ.