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فن

قبل أيام من وفاته.. ماذا كتب مصطفى حفناوي عن الأموات؟

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:53 ص
مصطفى حفناوي
مصطفى حفناوي
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سعيد فراج
حالة حزن كبيرة، سادت بين بعض من نشطاء السوشيال ميديا؛ بعد وفاة اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي، أمس الإثنين 10 أغسطس، ما جعل بعضا من محبيه يتفاعلون مع منشوراته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دوَّنها قبل أيام على وفاته. 

وفي منشور لـ مصطفى حفناوي، عبر حسابه على فيسبوك، بتاريخ 27 يوليو الماضي، تحدث عن الأموات حيث كتب: «اقرأوا الفاتحة بنية انها لكل ميت معندوش حد يدعيله او يفتكره، كصدقة». 

وكان اليوتيوبر الشهير محمود عبد المومن أعلن وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي بعد صراع مع المرض استمر لمدة اسبوع، وكتب محمود عبد المومن عبر صفحته الشخصية: "مصطفي حفناوي في ذمة الله .. ادعوله". 

وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بـ جلطة في المخ بشكل مفاجئ حسب حديث أصدقائه ، وتحدث الجلطة بسبب خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبًا ما يكون بسبب انسداد أو انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ.
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