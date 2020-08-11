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فن

ما يغلاش ع اللي خلقه.. تامر حسين ينعى اليوتيوبر مصطفى حفناوي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:11 ص
تامر حسين
تامر حسين
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سعيد فراج
نشر الشاعر الغنائي تامر حسين، صورة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ظهر فيها اليوتيوبر الشاب الراحل مصطفى حفناوي، الذي رحل عن عالمنا أمس الإثنين. 

وكتب تامر حسين، ناعيًا مصطفى حفناوي: «الله يرحمه  ويغفر له، مكنتش أعرفه شخصيا، روحت زرته من يومين؛ من جمال سيرته وُحب أصحابه اللى كانوا حواليه فى المستشفى ... ما يغلاش ع اللى خلقه .. درس مهم للجميع، للى فاكرها دايماله، واللى بيغلّ، واللى بيكره، واللى طمعان .. محدش ضامن عمره، محدش باقيله غير سيرته، وربنا يرحمك يا مصطفى». 

وكان اليوتيوبر الشهير محمود عبد المومن أعلن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد صراع مع المرض استمر لمدة اسبوع، وكتب محمود عبد المومن عبر صفحته الشخصية: "مصطفي حفناوي في ذمة الله .. ادعوله". 

وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بـ جلطة في المخ بشكل مفاجئ حسب حديث أصدقائه ، وتحدث الجلطة بسبب خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبًا ما يكون بسبب انسداد أو انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ.
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