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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في باكستان لـ 285191 حالة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:22 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 285 ألفا و191 حالة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6112 حالة.

وأشارت القناة الباكستانية، إلى أنه تم تسجيل 124 ألفا و127 حالة إصابة في إقليم "السند"، فى حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 94 ألفا و586 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 11 ألفا و921 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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