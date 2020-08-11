اليونان تستعد للرد على تركيا في المتوسط.. ترامب يغادر مؤتمرا صحفيا بسبب إطلاق نار على مسلح.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الاماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، وجه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الهيئة بكفالة الأيتام الذين فقدوا معيلهم في حادث انفجار مرفأ بيروت، إلى جانب رعاية أسر المتوفين والضحايا، وتوفير احتياجاتهم الحياتية، وصيانة منازلهم وممتلكاتهم المتضررة من جراء الحادث. وتشمل المبادرة كافة الأسر التي فقدت أحد أفرادها أو أكثر في الحادث، وذلك ضمن استجابة الإمارات الإنسانية لصالح الأشقاء اللبنانيين المتأثرين من حادثة الانفجار.





ومن مصر، أعلنت اللجنة الدائمة لإيراد نهر النيل في مصر، أن مياه الأمطار هذا العام أعلى من المعدلات التي كانت عليها في العام المنصرم.





من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 174 حالة إصابة و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 178 حالة إصابة و17 حالة وفاة أول أمس.





ومن بيروت، أبدى المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، أمس الاثنين، قلقه من نفاد الخبز من بيروت خلال أسبوعين ونصف.





وقال: "قلق للغاية من نفاد الخبز في لبنان؛ لأن 85% من الحبوب تأتي عبر مرفأ بيروت المدمر"، لكنه يعتقد أنه يمكن تشغيل منطقة من الميناء هذا الشهر.





وحول التوتر في البحر المتوسط، وضعت اليونان أسطولها البحري في جاهزية تامة للرد على أي استفزاز تركي بعد إرسال الحكومة التركية سفينة تنقيب جديدة تنتهك المياه الإقليمية اليونانية.





ومن الولايات المتحدة، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو مفاجئ أمس الاثنين مؤتمرًا صحفيًّا كان يعقده في البيت الأبيض، الذي تم إغلاقه فترة وجيزة، قبل أن يعود الرئيس الأمريكي ليوضح أن عناصر الخدمة السرية، المسؤولين عن حمايته، أطلقوا النار لتوهم على مسلّح "خارج البيت الأبيض".





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، يتوجه، اليوم الثلاثاء، أكثر من 60 مليون مصري، لانتخاب مجلس الشيوخ، حيث تستمر عملية التصويت اليوم، وغدًا الأربعاء، فيما قالت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، أمس الاثنين، إن غرفة عمليات الوزارة، تابعت عملية التصويت في الانتخابات لليوم الثاني، والأخير، بالنسبة للمصريين في الخارج.





وفي الشأن الليبي، أجرى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس الاثنين، في القاهرة، مباحثات جديدة مع مسؤولين مصريين في إطار إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا في إطار إعلان القاهرة، ومخرجات مؤتمر برلين،فيما تعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الدفع لفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على منتهكي حظر تصدير السلاح لليبيا،في حين قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا، وأن مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد يعيشون في ظروف غير آمنة.





وحول فيروس كورونا، حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، من أن فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم لم تظهر له أنماط موسمية، وسيعود من جديد إذا تخلت السلطات الطبية عن ضغوطها لمقاومته.





ومن لبنان، تداعت حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب وانهارت وسقطت تحت وطأة الغضب الشعبي العارم بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع آلاف الضحايا وخلف دمارًا لا مثيل له في العاصمة اللبنانية. وأطلق دياب رصاصة الرحمة الأخيرة على الحكومة التي يطالب الشارع الغاضب بمحاكمة مسؤوليها ومعاقبتهم على الكارثة.





ومن صحيفة الاتحاد، أفادت حصيلة لجامعة جونز هوبكنز الأميركية، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوزت 20 مليون حالة.



