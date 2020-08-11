كمامة وجوانتي لكل ناخب.. وصول أظرف الاقتراع والحبر الفسفوري إلى 201 مركز انتخابي في الإسماعيلية

وصل لجان الاقتراع بانتخابات الشيوخ بمحافظة الاسماعيلية، الحبر الفسفوري واظرف الاقتراع، استعدادا لفتح باب الاقتراع امام الناخبين ب ٢٠١ مركز انتخابي، منتشرين ب ٧ مراكز بالمحافظة.
من جانبه أكد المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، ونائب رئيس محكمة النقض، أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على المنظومة الانتخابية، والتي تتضمن تعقيم اللجان الفرعية والعامة قبل الاقتراع وبعد الانتهاء منه.
واشار الي أن ارتداء الكمامات سيكون إجباريا خلال العملية الانتخابية لـ مجلس الشيوخ، وسيتم توفير كمامة لكل من لا يرتدى كمامة وجوانتي لكل ناخب.