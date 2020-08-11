كمامة وجوانتي لكل ناخب.. وصول أظرف الاقتراع والحبر الفسفوري إلى 201 مركز انتخابي في الإسماعيلية





وصل لجان الاقتراع بانتخابات الشيوخ بمحافظة الاسماعيلية، الحبر الفسفوري واظرف الاقتراع، استعدادا لفتح باب الاقتراع امام الناخبين ب ٢٠١ مركز انتخابي، منتشرين ب ٧ مراكز بالمحافظة.

من جانبه أكد من جانبه أكد

، رئيس

، ونائب رئيس محكمة النقض، أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على المنظومة الانتخابية، والتي تتضمن تعقيم اللجان الفرعية والعامة قبل الاقتراع وبعد الانتهاء منه.