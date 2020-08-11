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أخبار العالم

ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل لـ 85222 حالة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:06 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة، و 1640 إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
ونقلت قناة "كان" العبرية، ، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الإصابات في البلاد، ارتفع الى 85,222 إصابة، والوفيات 613 حالة.
 
ووفقا للقناة، أضافت الوزارة في بيناها اليومي، أن من بين المصابين، 24,608 حالة نشطة، و 386 مريضا بحالة الخطر، بينهم 110 على أجهزة التنفس.
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