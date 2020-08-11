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محافظات

محافظ القاهرة يتابع عملية التصويت في انتخابات الشيوخ من غرفة العمليات..فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
تابع محافظ القاهرة من غرفة عمليات المحافظة بدء عمليات التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد تفقد أمس عددا من المقرات الانتخابية للاطمئنان على جاهزية المقرات لإستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة حيث زار مدرستي التربية الفكرية بالفردوس بإدارة الوايلي التعليمية ومدرسة نوبار الإعدادية بإدارة عابدين التعليمية.

وأكد المحافظ انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوافر مواد التعقيم والتطهير.

وأكد المحافظ بعدم السماح مطلقًا بانتظار أي سيارات في حرم المدارس وعمل تندات لحماية الناخبين من حرارة الجو مع وجود مراوح للتهوية وإمداد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن ، كما أكد على أنه تم اختيار اللجان الفرعية بحيث تكون قريبة من الباب الرئيسي للجنة وأن تكون بالأدوار الأرضية ، وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء باستمرار رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمقرات .

كما اكد المحافظ على رؤساء الأحياء بالمرور ليلًا على المقرات الانتخابية والتأكد من إضاءة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المقرات ، واطمأن المحافظ على غرف المبيت للخدمات القائمة على تأمين المقرات وإعدادها بالفراش المناسب .

ودعا المحافظ المواطنين الى المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم.
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