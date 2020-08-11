AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السفيرة نبيلة مكرم تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:45 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
Advertisements
نورهان رأفت
أدلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بصوتها منذ قليل، في انتخابات مجلس الشيوخ ، وهي تحمل العلم المصري في يديها .

وتنطلق اليوم، الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ، وتستمر حتى الغد، الأربعاء، والتي يتنافس فيها 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط تنافس 787 مرشحا.. انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ اليوم

تستمر حتى الغد.. انطلاق العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ.. فيديو

قبل بدء التصويت.. توافد عشرات المواطنين على اللجان للمشاركة في انتخابات الشيوخ.. فيديو

بدء توافد الناخبين على مدرسة التوفيقية الثانوية بنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ.. فيديو

حزب التجمع: من الضروري تجنب وضع أية علامات تدل على هوية الناخب في ورقة الاقتراع.. فيديو

بعد قليل.. انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. فيديو

ترشيحاتنا

كفارة الظهار.. متي تجب وتنتهي؟

كورونا ينهي حياة «رامبو العراقي» لاعب كمال الأجسام الشهير

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 11 - 8 - 2020

بهدف إفشال اتفاق الرياض.. ميليشيات الإخوان تهاجم جبهة الطرية والقوات الجنوبية تكبدهم خسائر كبيرة

أزمة كورونا تأكل ثروة الملكة إليزابيث وعائلتها

بعد خسارتها انتخابات الرئاسة.. شاهد زعيمة أوروبية تهرب من بلدها

AdvertisementS

علي جمعة يحذر من تسمية البشر أو وصفهم بـ3 أسماء

اليوم.. عملية جراحية عاجلة لـ تركي آل الشيخ بـ نيويورك

جريمة بشعة في الإسماعيلية .. رجل يطلق الرصاص علي زوجته بالشارع .. شاهد

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

احمى نفسك فى الموجة الثانية لكورونا.. إليك أسباب عودة الإصابات وطرق الوقاية.. واكتشف حقيقة انتقاله فى الطعام واللحوم المصنعة

غضب في برشلونة قبل موقعة بايرن ميونخ بـ دوري أبطال أوروبا

في الذكرى الخامسة لرحيله.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

٤ حيل لن تكلفك الكثير تخلصك من انتشار الذباب فى المنزل والعمل

في عيد ميلادها الـ 82 .. عدد زيجات نجاة الصغيرة

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العثور على طفلهما جثة هامدة.. أب وأم مهددان بالسجن لمدة 20 عامًا

مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة ظهور ثعبان مرعب على رصيف محطة مترو أنفاق في نيويورك

أطلق النار على نفسه بالخطأ.. العناية الإلهية تنقذ طفلا من موت محقق.. تفاصيل