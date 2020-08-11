انتخابات الشيوخ 2020.. توفير مقاعد لكبار السن فى مطروح .. صور

وفر مسئولو اللجان الانتخابية بمحافظة مطروح مقاعد لكبار السن للانتظار عليها لحين الدخول الى اللجان للادلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ.





وتشهد لجان مرسى مطروح تزايد الاقبال عن بداية فتح الصناديق خاصة بلجان مدرسة ابو بكر وزاهر جلال والثانوية العسكرية ومجمع خيرالله عطيوة والشهيد الروينى .

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للإدلاء بأصواتهم.. فتح 138 مركزا انتخابيا لاستقبال الناخبين بمطروح

وتسير العملية الانتخابية بمطروح فى اجواء هادئة حتى الان ولم يحدث ما يعكر صفو الانتخابات خاصة مع التزام مندوبى المرشحين بالإجرءات والقواعد الانتخابية .

ويتوقع وكلاء المرشحين والأحزاب تزايد أعداد الناخبين مع تجاوز ساعات الظهيرة.

يذكر ان محافظة مطروح تضم 138 مركزا انتخابيا و١٤٢ لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية بينما يبلغ أجمالي عدد الناخبين بالمحافظة ٢٩٩ الفا و٥٨١ ناخبا على مستوى مدن المحافظة المختلفة ..