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محافظات

انتخابات الشيوخ 2020.. توفير مقاعد لكبار السن فى مطروح .. صور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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ايمن محمود

وفر مسئولو  اللجان الانتخابية  بمحافظة مطروح مقاعد لكبار السن  للانتظار عليها لحين الدخول الى اللجان للادلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ.


وتشهد لجان مرسى مطروح تزايد الاقبال  عن بداية فتح الصناديق   خاصة بلجان مدرسة ابو بكر وزاهر جلال  والثانوية العسكرية ومجمع خيرالله عطيوة والشهيد الروينى .

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وتسير العملية الانتخابية بمطروح فى اجواء هادئة حتى الان ولم يحدث ما يعكر صفو الانتخابات خاصة مع التزام مندوبى المرشحين  بالإجرءات  والقواعد الانتخابية .

 

ويتوقع وكلاء المرشحين والأحزاب تزايد أعداد الناخبين مع تجاوز ساعات الظهيرة.

 

يذكر ان محافظة مطروح تضم 138  مركزا انتخابيا و١٤٢ لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز  المحافظة الثمانية  بينما يبلغ أجمالي  عدد الناخبين بالمحافظة ٢٩٩ الفا و٥٨١ ناخبا  على مستوى مدن المحافظة المختلفة ..

انتخابات الشيوخ 2020.. توفير مقاعد لكبار السن فى مطروح .. صور
انتخابات الشيوخ 2020.. توفير مقاعد لكبار السن فى مطروح .. صور
انتخابات الشيوخ 2020.. توفير مقاعد لكبار السن فى مطروح .. صور
انتخابات الشيوخ 2020.. توفير مقاعد لكبار السن فى مطروح .. صور
انتخابات الشيوخ 2020.. توفير مقاعد لكبار السن فى مطروح .. صور
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