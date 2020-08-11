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أخبار العالم

وزير الخارجية للرئيس اللبناني بعد انفجار المرفأ: مصر مستعدة لإعادة إعمار بيروت

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، بوصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى البلاد في زيارة تأتي تضامنًا مع الشعب اللبناني في أعقاب انفجار مرفأ بيروت المدوي، الذي وقع الثلاثاء الماضي.

ووفقا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون وزير خارجية مصر سامح شكري على رأس وفد في قصر بعبدا.

وبعد لقائه الرئيس اللبناني، قال وزير الخارجية من قصر بعبدا، "إننا مستعدون للوقوف الى جانب الشعب اللبناني الشقيق ولدينا ثقة بقدرته على تجاوز الأزمة ومواجهة التحديات التي فرضها تفجير المرفأ".

وتابع شكري قائلا: "هناك تراكمات سببت الكثير من المعاناة والتحدي، ومن الضروري العمل على الأولويات الخاصة للشعب اللبناني وإعادة الإعمار".

وأضاف وزير الخارجية: "إننا نكثف الجهود في المجالات كافة ونوفر الجسر الجوي للمساعدات الاغاثية والانسانية والجسر البحري وإعادة الإعمار ومستعدون للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني".
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