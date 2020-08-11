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فن

دعواتنا بالرحمة والمغفرة.. ليلى علوي تحيي الذكرى الخامسة لرحيل نور الشريف

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:29 م
ليلى علوى
ليلى علوى
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أحمد إبراهيم
أحيت الفنانة ليلى علوى ذكرى رحيل الفنان نور الشريف والذى قدم عديدا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والدراما المصرية. 

ونشرت ليلى صورا من الأفلام التى جمعت بينهما منها كل هذا الحب وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

وقالت ليلى : "من الفن والإخلاص للفن رسمهم نور الشريف بروحه وبجهد ما خفش ولا اختفى لحظة لحد ما ربنا أمر باسترداد وديعته. دعواتنا للفنان الكبير والإنسان العظيم نور الشريف في ذكراه بالرحمة والمغفرة.

وتحل اليوم الثلاثاء، 11 أغسطس الذكرى الخامسة لوفاة الفنان نور الشريف، أو محمد جابر محمد عبد الله، الذي ولد في 28 أبريل عام 1946، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، عن عمر يناهز 69 عاما.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال نور الشريف كان فيلم "بتوقيت القاهرة" والذى قدمه أمام الفنانين ميرفت أمين وسمير صبرى وإخراج أمير رمسيس.
دعواتنا بالرحمة والمغفرة.. ليلى علوي تحيي الذكرى الخامسة لرحيل نور الشريف
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