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رياضة

لاعبو شبان قنا يجرون المسحة الطبية استعدادا للمظاليم

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:26 م
مسحة كورونا لللاعبي
مسحة كورونا لللاعبي شبان قنا
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رباب الهوارى
أجرى لاعبي الفريق الأول بنادي شبان قنا ،المسحة الخاصة للكشف عن فيروس كورونا إستعدادا لإستئناف المسابقة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وقام الجهاز الفنى والادارى ولاعبي فريق الشبان المسلمين بقنا بإجراء المسحات الخاصة للكشف بفيروس كورونا بمقر نادي شبان قنا بالمحافظة .

وقد تلقي مسئولي مجلس ادارة نادى شبان قنا ،أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،اتصالا هاتفيا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة ، تخطرهم بموعد إجراء المسحة الطبية الأولي للكشف عن فيروس كورونا .

‎وأكد مسئولو مجلس ادارة نادي شبان قنا ، أنه وفقا للاتصال الهاتفي مع مسئولي اتحاد الكرة، فإن اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى خضعوا  لإجراء المسحة الطبية اليوم ،قبل عودة التدريبات الجماعية .
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