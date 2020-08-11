لاعبو شبان قنا يجرون المسحة الطبية استعدادا للمظاليم

أجرى لاعبي الفريق الأول بنادي شبان قنا ،المسحة الخاصة للكشف عن فيروس كورونا إستعدادا لإستئناف المسابقة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





وقام الجهاز الفنى والادارى ولاعبي فريق الشبان المسلمين بقنا بإجراء المسحات الخاصة للكشف بفيروس كورونا بمقر نادي شبان قنا بالمحافظة .





وقد تلقي مسئولي مجلس ادارة نادى شبان قنا ،أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،اتصالا هاتفيا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة ، تخطرهم بموعد إجراء المسحة الطبية الأولي للكشف عن فيروس كورونا .





‎وأكد مسئولو مجلس ادارة نادي شبان قنا ، أنه وفقا للاتصال الهاتفي مع مسئولي اتحاد الكرة، فإن اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى خضعوا لإجراء المسحة الطبية اليوم ،قبل عودة التدريبات الجماعية .