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فن

بفيديو قصير.. سمية الخشاب تستعرض جمالها على شاطئ البحر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:27 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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محمد بدران


شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بفيديو جديد لها.

وظهرت سمية الخشاب خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية على البحر، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم بنقوش الورد المبهجة و الملونة التى منحتها إطلالة شبابية أنيقة.



كما بدت سمية الخشاب بخصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، وارتدت نظارة شمس ذات إطار أسود متناسقة مع وجهها، كما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.


يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.


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