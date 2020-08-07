بفستان مبهج.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها من احدث جلسة تصوير خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.





خطفت سمية الخشاب الأنظار فى الصور بإطلالة صيفية مبهجة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بنقوشات الورد التى جمعت بين درجات اللون البينك.





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وانتعلت سمية الخشاب حذاء صيفي مسطح، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات وأكتفت بنظارة شمس ذات إطار ملون و كاب باللون الفوشيا مما منحها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها الاسود المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.