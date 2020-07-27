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فن

بإطلالة صباحية.. سمية الخشاب فى أحدث ظهور لهما عبر إنستجرام

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت سمية الخشاب فى الصورة بإطلالة صباحية مرتدية نضارة شمسية.

وعلقت على الصورة قائلة: "صــبــاح الورد والــخــيــر عليكم حـبـايــب قلبي".

ونال الفيديو إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالى: "الله حلوة اوى، ممثلة جميلة".

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يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

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