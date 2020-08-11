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توك شو

الإعلامية شريهان أبو الحسن تطلق الزغاريد على الهواء.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:54 م
شريهان ابو الحسن
شريهان ابو الحسن
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ريهام فيكتور
قدم الفنان سامح حسين مفاجأة لـ هيدى كرم ، وشيريهان أبو الحسن بالاتفاق مع مخرج برنامج راجل و  ستات ، وهى عبارة  عن فيديو  تم تصويره فى الفاصل الاعلانى أثناء تعليم الفنانة هيدى للاعلامية شيريهان اطلاق الزغاريد ، وتم عرض الفيديو فى فقرة خاصة بالبرنامج .

وناقش الفنان سامح حسين ، موضوع " جروبات الستات " ، لافتا الى ان هناك شخصيات متنوعة من سيدات الجروب فمنها ، " المولعتية وخرابة البيوت " ،ومنهم المصلحة الإجتماعية ، والدكتورة وغيرها .

وأضاف أن الرجال عكس السيدات فى فكرة الجروبات الكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى ، متابعًا :" الرجالة بتعمل جروب علشان نتفق على ماتش كورة أو نبعت صور فيه بس " .

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