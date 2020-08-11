لمتابعة سير الانتخابات .. محافظ أسيوط يوجه بتفقد لجان الانتخابات وتوفير كافة الاحتياجات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتفقد مقرات ولجان الانتخابات لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ والتي تستمر اليوم وغدًا والتأكد من توفير كافة احتياجات اللجان ومراجعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بجميع اللجان وتوفير كواشف للحرارة ومطهرات.





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وتفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة اليوم الثلاثاء بعض لجان الانتخابات بمراكز منفلوط والقوصية وديروط رافقه خلالها حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمود النجار القائم رئيس مركز ومدينة ديروط لمتابعة سير عملية الانتخابات وتوفير كافة الاحتياجات ومتابعة اجراءات التعقيم والاجراءات الاحترازية داخل اللجان وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان وسط تأمين لكافة اللجان من قوات الشرطة وبمشاركة أفراد الأطقم الطبية والتمريض باللجان واستخدام بوابات التعقيم.









كما تابع نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال لجان مركز أسيوط وأحياء شرق وغرب كما تابع السكرتير العام بعض لجان الانتخابات بمراكز الجنوب حيث شهدت اللجان اقبالا متوسطًا من المواطنين وانخفاض التصويت وقت الظهيرة نظرًا لارتفاع درجة الحرارة كما شهدت مراكز أبنوب وصدفا وساحل سليم وأبوتيج والغنايم والبدارى اقبالًا من المواطنين في الساعات الأولى من اليوم الأول للتصويت.











