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أخبار العالم

الرئاسة العراقية: القصف التركي انتهاك خطير لسيادتنا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:46 م
الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
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شيماء مصطفى
أدانت الرئاسة العراقية، استهداف تركيا لمنطقة سيد كان شمال شرق أربيل، والتي أسفر عنها مقتل آمري اللواء الثاني والفوج الثالث بحرس الحدود العراقي.

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أكدت الرئاسة العراقية أن هذا القصف التركي السافر يعد انتهاكا خطيرا لسيادة البلاد.

ودعت الرئاسة العراقية، تركيا إلى إيقاف الاعتداءات فورا التي تمس علاقات حسن الجوار.

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، أكد أن تركيا ستلحق الضرر بالعلاقات مع بغداد، وذلك عقب قصف تركيا أربيل.

وطالب الكعبي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن بالتدخل لوقف انتهاكات تركيا.

وأصدر الجيش العراقي بيانا قبل قليل، أدان فيه بالقصف التركي الذي استهدف اجتماعا ضم مسؤولين بحرس الحدود العراقي وحزب العمال الكردستاني بواسطة طائرة مسيرة.

وندد الجيش العراقي بالاعتداء التركي السافر على منطقة سيدكان، وقال إن اعتداء تركي سافر طال آلية لحرس الحدود.

وأعلن الجيش عن استشهاد آمري اللواء الثاني والفوج الثالث بحرس الحدود جراء القصف.

وقالت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، إن اجتماعا لحرس الحدود وحزب العمال الكردستاني تعرض لقصف تركي شمال اربيل.

فيما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مراسلها، أن الطائرة التركية المسيرة قصفت موكبا لسيارات تابعة لحرس الحدود العراقي قرب بلدة سيدكان شمال شرق أربيل.

وقال مصدر أمني عراقي، إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 بينهم ضابطان.
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