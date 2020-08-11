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«تاج الدين» يوضح تطورات اكتشاف لقاح كورونا.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:00 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن اللقاح الروسي ليس دواء لعلاج فيروس كورونا ولكنه لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا ويعطي مقاومة ويعمل علي إنتاج أجسام مناعية .

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ،: أننا لدينا خبرة في التطعيمات وكثير من الأمراض في مصر تم السيطرة عليها نتيجة لاستخدام التطعيمات .

وأوضح تاج الدين ، أن وجود تطعيم ضد فيروس كورونا يعمل علي تقليل نسبة الإصابات ونتابع جميع التطعيمات التي يتم عملها في العالم ومنها اللقاح الروسي .

وتابع : أن هناك عددا كبيرا من التطعيمات سيتم إنتاجة وسيكون لنا نسبة منها حتى نستخدمها في مصر وهذا عندما يثبت فاعليته .

واستكمل : أن الدول ذات الدخل المنخفض تحصل علي تطعيمات فيروس كورونا مجانا وعند توافر اى لقاح لفيروس كورونا مصر ستحصل علية فور انتاجه .
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