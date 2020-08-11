«تاج الدين» يوضح تطورات اكتشاف لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن اللقاح الروسي ليس دواء لعلاج فيروس كورونا ولكنه لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا ويعطي مقاومة ويعمل علي إنتاج أجسام مناعية .





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ،: أننا لدينا خبرة في التطعيمات وكثير من الأمراض في مصر تم السيطرة عليها نتيجة لاستخدام التطعيمات .





، أن وجود تطعيم ضد فيروس كورونا يعمل علي تقليل نسبة الإصابات ونتابع جميع التطعيمات التي يتم عملها في العالم ومنها اللقاح الروسي . وأوضح تاج الدين تطعيمالإصابات





وتابع : أن هناك عددا كبيرا من التطعيمات سيتم إنتاجة وسيكون لنا نسبة منها حتى نستخدمها في مصر وهذا عندما يثبت فاعليته .



