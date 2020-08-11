تنسيقية الأحزاب: رصدنا مشاركة ملحوظة من الشباب والسيدات في انتخابات الشيوخ.. فيديو

قال ماجد طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة عمليات تنسيقية الأحزاب تتابع سير العملية الانتخابية في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ





وأضاف ماجد طلعت، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "مشاركة كبيرة من السيدات والشباب في مختلف لجان الاقتراع في مختلف أنحاء الجمهورية".





وتابع ماجد طلعت "فوجئنا بتواجد الشباب والسيدات من التاسعة صباحا أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وهذا يدل على مدى وعي الشباب بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ ". الشبابصباحاأمامللإدلاءبأهمية





وأكد ماجد طلعت أن "فرق المتابعة الخاصة بالتنسيقية حرصت على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل اللجان الانتخابية".





ولفت ماجد طلعت إلى أن "كل لجان انتخابات الشيوخ مؤمنة بالكامل من قبل رجال قوات الأمن ووزارة الداخلية".



