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توك شو

أشرف زكي يكشف سبب شائعة وفاة الفنان محمود ياسين .. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:02 م
أشرف زكي
أشرف زكي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية،  تقدمنا اليوم ببلاغ للنائب العام ضد مروجي الشائعات وقمنا بإرفاق جميع الأدلة مع البلاغ .

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ،: إننا لن نصمت علي من يقومون بترويج الشائعات وسيحصلون علي عقاب قوي .

وأوضح أشرف زكي ، أن الفنان محمود ياسين رمز كما أنه جزء من صناعة كبيرة وهي السينما، مؤكدا أن أعداء الوطن كثيرون.

وتابع : أن الهدف من ترويج خبر وفاة الفنان محمود ياسين هو لشغل الرأى العام عن انتخابات مجلس الشيوخ اليوم حتى تحدث بلبلة .
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