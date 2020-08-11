أشرف زكي يكشف سبب شائعة وفاة الفنان محمود ياسين .. فيديو

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تقدمنا اليوم ببلاغ للنائب العام ضد مروجي الشائعات وقمنا بإرفاق جميع الأدلة مع البلاغ .
وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ،: إننا لن نصمت علي من يقومون بترويج الشائعات وسيحصلون علي عقاب قوي .
وأوضح أشرف زكي ، أن الفنان محمود ياسين رمز كما أنه جزء من صناعة كبيرة وهي السينما، مؤكدا أن أعداء الوطن كثيرون.
وتابع : أن الهدف من ترويج خبر وفاة الفنان محمود ياسين هو لشغل الرأى العام عن انتخابات مجلس الشيوخ اليوم حتى تحدث بلبلة .