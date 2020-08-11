الصليب الأحمر اللبناني: 42 جريحا من المتظاهرين في مواجهات مع الشرطة ببيروت اليوم

أعلن الصليب الأحمر اللبناني اليوم الثلاثاء حصيلة إصابات التظاهرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت اليوم.





وقال الصليب الأحمر اللبناني إن مظاهرات اليوم في بيروت أسفرت عن سقوط 42 جريحا بعد اشتباكات مع قوات الأمن.





وأوضح أن 10 جرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة و32 تم إسعافهم ميدانيا.





وتجددت الاشتباكات بين متظاهرين لبنانيين وقوات الأمن، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب وسط بيروت، على خلفية الأحداث المتصاعدة في البلاد عقب انفجار مرفأ بيروت، في ذكرى مرور إسبوع على الكارثة.





وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن التوتر بدأ أمام مجلس النواب ورشق المتظاهرون القوى الأمنية بالحجارة.





واستخدمت عناصر مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع، لتفريق المتظاهرين من أمام أحد مداخل مجلس النواب.





وأفادت شبكة "النهار" بإطلاق رصاص مطاطي من سطح أحد المباني في وسط بيروت لتفريق المتظاهرين.





وطالب المتظاهرون برحيل الرئيس اللبناني ميشال عون والبرلمان بالكامل، كما دعوا إلى محاسبة المسؤولين عن الانفجار.





وطالبت قوات الأمن اللبنانية في بيان، المحتجين بمغادرة الأماكن التي تشهد اشتباكات ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.



