«القاهرة الإخبارية»: تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية فوق بيروت

كشف أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، عن التطورات على الساحة اللبنانية، موضحًا أن لبنان تشهد تصعيد متواصل، مع استمرار عمليات القصف والتحليق الكثيف للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت.

غارة إسرائيلية استهدفت لبنان

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش اللبناني أعلن أن غارة إسرائيلية استهدفت عسكريًا في الجيش اللبناني في منطقة الرمان بقضاء النبطية، ما أدى إلى استشهاده، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف يُعد عملية مباشرة لأحد عناصر الجيش اللبناني.

وأوضح أن سلسلة من الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة مناطق في الجنوب اللبناني، وما تزال متواصلة حتى الآن، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 30 غارة جوية منذ صباح اليوم وحتى اللحظة.

ولفت إلى أن الجيش اللبناني اعتبر في بيانه أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل غياب أي عمليات من جانب حزب الله في الجنوب.

وأشار إلى أنه بالأمس كانت هناك موجة من الاعتداءات الإسرائيلية، قيل إنها جاءت ردًا على انتهاكات واشتباكات مع قوة عسكرية إسرائيلية، بينما لا توجد اليوم أي عمليات أو اشتباكات من الجنوب اللبناني، في حين تواصل إسرائيل تنفيذ غارات مكثفة طالت مناطق في الجنوب والبقاع شرقي لبنان.