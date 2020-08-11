مستشار الرئيس يوضح حقيقة عودة عمل 21 مستشفى عزل من جديد وسبب زيادة إصابات كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ،: إننا الآن في مصر لا نستطيع ان نتحدث عن موجة ارتدادية من فيروس كورونا لأن الموجة الأولى لم تنته .





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، ان مصر يحدث بها حركة داخلية كبيرة في فترة الأعياد بالإضافة إلى حركة التنقلات التي تمت وهذا سبب زيادة الإصابات الآن .





، أن عدد الحالات التي تتردد علي المستشفيات قلت والحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة قلت . وأوضح تاج الدين إلى





وتابع : مستشفيات العزل اغلقت لأنه لم يكن هناك اصابات وعودة الـ21 مستشفى عزل للعمل هذا من باب الاستعداد ومنها الاستعداد البشري والتقني .



