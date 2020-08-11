جو بايدن يختار السيناتور الأفريقية كامالا هاريس نائبة له

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية "جو بايدن"، اختار عضو مجلس الشيوخ كامالا هاريس، وهي من أصل أفريقي، نائبة له في سباق الانتخابات الرئاسية.





وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت اليوم الثلاثاء، أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية "جو بايدن"، اختار نائبة له، وكشف اسمها لكبار الموظفين.





جاء ذلك بعد أن أجرى مقابلات مع المتسابقين النهائيين لشغل المنصب الذي تولاه من قبل في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، كشف بايدن لكبار العاملين معه اليوم الثلاثاء عن المرأة التي ستكون نائبا له، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر.





وأوضحت المصادر أنه مستعد للإعلان عن هذا الأمر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال اليوم الثلاثاء، إن بعض الرجال قد يشعرون "بالإهانة" من تعهد منافسه الديمقراطي جو بايدن اختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.





وأضاف ترامب "لقد قصر خياره على مجموعة معينة من الناس.. سيقول البعض إن هذا إهانة للرجال، والبعض الآخر سيقول إنه لا بأس بذلك".



