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رياضة

أخبار الأهلي.. موعد تحويل ملعب السلام لاستاد الأحمر .. و3 لاعبين في طريقهم إلى الاتحاد بينهم صالح جمعة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:00 م
ملعب السلام
ملعب السلام
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الثلاثاء مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:



يعلن النادي الأهلي مساء غد الأربعاء عن تحويل ملعب استاد السلام الدولي لاستاد الأهلي، من خلال حفل كبير ينطلق في السابعة مساء بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي .



كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن موقف الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف من الصفقات الجديدة.



أشاد الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق بالتغريدة الخاصة بـ أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والتى حسم خلالها الجدل حول وجود خلافات بينه وبين رينيه فايلر المدير الفنى.



أعرب ميشال بروكيتش، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعمل داخل نادي القرن، مؤكدًا أنه شرف كبير أن ينضم لأكبر أندية القارة الإفريقية.

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