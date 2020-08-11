إشبيلية يقصي ولفرهامبتون ويتأهل لملاقاة مانشستر يونايتد في ربع نهائي الدوري الأوروبي

حجز إشبيلية الإسباني مقعدًا في دور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز على ولفرهامبتون بهدف نظيف في ربع نهائي البطولة.





ولفرهامبتون أضاع ركلة جزاء عن طريق لاعبه راؤول خيمينيز في الدقيقة 12، تصدى لها المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.





وحاول لاعبو إشبيلية تسجيل الهدف الأول، وسيطروا على أحداث الشوط الأول، لكن كل تهديداتهم على مرمى ولفرهامبتون كانت تقتصر على التسديدات من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.





وفي الشوط الثاني، سجل لوكاس أوكامبوس هدفًا قاتلًا لإشبيلية في الدقيقة 88 من ضربة رأسية رائعة، ليتأهل بفريقه لدور نصف النهائي.





ويلاقي إشبيلية في دور نصف النهائي، فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.