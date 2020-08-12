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توك شو

أخبار التوك شو.. تطورات اكتشاف لقاح روسي لـ كورونا.. سهير شلبي تكشف تفاصيل سرقة شقة ابنها.. إليسا: الطبقة السياسية الفاسدة لن ترحل إلا على جثث اللبنانيين

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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عادل نصار
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن اللقاح الروسي ليس دواء لعلاج فيروس كورونا ولكنه لقاح تطعيم ضد فيروس كورونا ويعطي مقاومة ويعمل علي إنتاج أجسام مناعية.

قال الإعلامي تامر أمين، إن معظم دول العالم تتواصل مع روسيا للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، موضحًا ان رئيس الفلبين طلب من الرئيس الروسي أن يتم تجربة لقاح كورونا الجديد عليه.

قالت الإعلامية سهير شلبي، إنها منزعجة من واقعة سرقة منزل ابنها عمرو أحمد سمير، خلال الأيام الماضية، مؤكدة ان المتهمين سرقوا جميع الأشياء الموجودة فى الشقة.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ،: إننا الآن في مصر لا نستطيع ان نتحدث عن موجة ارتدادية من فيروس كورونا لأن الموجة الأولى لم تنته .

قال الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن ما يحدث من إصابات بفيروس كورونا الآن ليس بموجة ثانية ولكن ما يحدث هو امتداد للموجة الأولى .

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بما تقوم به مؤسسة رجل الصناعة المصرية محمد أبو العينين، من حث المواطنين على عملية الاقتراع والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وتقديم المساعدات الممكنة لتسهيل عملية المشاركة.

كشف إبراهيم البغدادي طالب مصري في إحدى كليات الطب في روسيا، تفاصيل اللقاح الروسي الجديد لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

قالت الفنانة اللبنانية إليسا، إن تغيير الطبقة السياسية الحاكمة فى لبنان لن تذهب بسهولة نزولًا على مطالب الشعب اللبناني الغاضب من فسادهم الذي كبد الشعب خسائر فادحة، وتابعت:" لن يذهبوا إلا على جثث اللبنانيين".

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