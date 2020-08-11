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رياضة

حسام البدري: أتمنى تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:51 م
حسام البدري
حسام البدري
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محمد رشاد
أعرب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، عن أمنيته فى أن يلاقي الأهلي نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي.

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يواجه مواطنه الرجاء منافسه الزمالك في الدور ذاته.

وقال حسام البدري خلال لقاء عبر قناة "الزمالك": "سعداء بعودة الدوري ومتابعتنا للمباريات، تحضير لأي قرارات ستصدر من الكاف بشان مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا أو كأس العالم".

وأضاف: "نتابع كل العناصر، ونتمنى أن تكون هناك قاعدة عريضة من اللاعبين للاختيار منهم".

واختتم: "البطولات ليست سهلة، سواء الكونفدرالية أو دوري أبطال إفريقيا، ولكني متفائل بأن جميعها البطولات مصرية، وأتمنى أن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك".
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