حسام البدري: أتمنى تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعرب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، عن أمنيته فى أن يلاقي الأهلي نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي.





ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يواجه مواطنه الرجاء منافسه الزمالك في الدور ذاته.





وقال حسام البدري خلال لقاء عبر قناة "الزمالك": "سعداء بعودة الدوري ومتابعتنا للمباريات، تحضير لأي قرارات ستصدر من الكاف بشان مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا أو كأس العالم".



