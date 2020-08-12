راقصة وباحثة.. ابنتا الرئيس الروسي بوتين ورحلة إخفائهما 30 عامًا.. صور

تزوج بوتين منذ 30 عاما من

ليودميلا بوتينا قبل إعلان انفصالهما رسميا في عام 2013، ومن المعروف أن الزوجين أنجبا ابنتان فقط وهما ماريا وكاترينا وكلاهما في

منتصف الثلاثينيات من العمر الآن، و

لم يذكر بوتين أي من بناته تلقت لقاح كوفيد -19.