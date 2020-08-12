راقصة وباحثة.. ابنتا الرئيس الروسي بوتين ورحلة إخفائهما 30 عامًا.. صور

الحياة الشخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تكن يوما محلا للنقاش العلني، فلا يُعرف إلا القليل عن حياته الشخصية، لأنه طوال فترة بقائه في الحكم، أبقى عائلته بعيدة عن الأضواء.
تحدّث بوتين عن عائلته، أمس، للمرة الأولى بأن إحدى ابنتيه قد تلقت لقاح فيروس كورونا المستجد (سبوتنيك - في) وانخفضت درجة حرارتها بعده، ولكنه لم يذكر أيًا من ابنتيه هي التي تلقته، لتعد المرة الأولى التي يذكر فيها بوتين ابنتيه في مكان عام في أمر غير معتاد عليه.
وتم تداول مقطع فيديو على أنه لابنته ولكنه لم يكن صحيحا ويعود إلى فتاة روسية تطوعت لتجربة اللقاح في الشهر الماضي، ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن الحياة الشخصية لبوتين.
تزوج بوتين منذ 30 عاما من ليودميلا بوتينا قبل إعلان انفصالهما رسميا في عام 2013، ومن المعروف أن الزوجين أنجبا ابنتان فقط وهما ماريا وكاترينا وكلاهما في منتصف الثلاثينيات من العمر الآن، ولم يذكر بوتين أي من بناته تلقت لقاح كوفيد -19.
لكن بوتين صاحب الـ 67 عاما ذكر أن درجة حرارة ابنته كانت 38 درجة مئوية في يوم حقنة اللقاح الأولى ، ثم انخفضت بعد ذلك إلى 37 درجة مئوية في اليوم التالي، وبعد اللقاح الثاني ، عانت مرة أخرى من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ، ولكن بعد ذلك اختفت الأعراض.
إبعاد بوتين أبناءه عن الإعلام شكك الجميع في أنه لم ينجب، ولكنه فضل بقاءهم بعيدا عن السياسة ليتمتعوا بحياتهم الشخصية، وانتشرت الشائعات على مدار الأعوام الماضية أنه أب لطفلة ثالثة أنجبتها صديقته لاعبة الجمباز الإيقاعي الروسية السابقة ألينا كابيفا في عام 2015.
اتسمت حياة الابنتين ماريا وكاترينا بالسرية، وهذه بعض المعلومات عن حياتهما الغامضة، ولدت ماريا في لينيجراد عام 1985، فيما ولدت كاترينا في ألمانيا عام 1986 حينما عاشت العائلة هناك أثناء وجود والدها في الكي جي بي.
تمت تسمية كلتا الفتاتين على اسم جداتهما، لقب ماريا هو ماشا ولقب كاترينا هو كاتيا، وعندما انتقلت العائلة إلى موسكو عام 1996، التحقت الفتيات بمدرسة لتعليم اللغة الألمانية، وبحسب ما ورد تم فصل الأطفال من المدرسة عندما أصبح بوتين رئيسًا بالنيابة، وقام المعلمون بتعليمهم في المنزل.
وقالت ليودميلا والدتهم عبر الإنترنت أن بوتين يحبهن جدا، "ليس كل الآباء يحبون أطفالهم مثله.. وقد أفسدهم دائمًا ، بينما كنت أنا من اضطررت إلى تأديبهم".
درست ماريا علم الأحياء في الكلية وذهبت إلى كلية الطب في موسكو وهي طبيبة متخصصة في الغدد الصماء ولها الفضل في تطوير الهندسة الوراثية ، بينما تخصصت كاترينا في الدراسات الآسيوية في الكلية، والتحقت الفتاتان بالجامعة بهويات مزيفة.
تعمل ماريا، البالغة من العمر 35 عامًا، باحثة طبية وتعيش في موسكو مع زوجها الهولندي جوريت فاسين، ويقال إن ماريا وفاسن لديهما طفل، قال بوتين عنه أنه "يلعب معه نادرا جدا للأسف".
فيما تعيش كاترينا (33 عاما) في شقة فخمة وتكسب ثروة هائلة، وقد فضلت احتراف الرقص وتشغل منصب رفيعا في جامعتها الأم - موسكو - وتستثمر أموالها بقيمة 1.7 مليار دولار.
تزوجت كاترينا من الملياردير الروسي كيريل شامالوف في عام 2013، لكن الزوجين انفصلا في عام 2018، وتبلغ ثروتهما ملياري دولار، وحتى الآن لا يوجد للفتيات صورا رسمية.
وهناك بعض الجدل حول أسمائهن بالضبط، بالنسبة لكاترينا ، يقال أن اسمها "كاترينا" و "كاتيا" و "يكاترينا"، والأسماء الأخيرة "بوتينا" و "تيخونوفا" و "شامالوف"
وعلى الرغم من الغموض الذي فرضه على ابنتيه إلا أن كاترينا ظهرت لأول مرة على التليفزيون الروسي الحكومي كخبير في التكنولوجيا الحيوية في ديسمبر 2018، بعد حوالي عام من ظهور الابنة الاخرى في مسابقة رقص فضحت هويتها بأنها ابنة بوتين قبل أن تختفي مجددا عن الأضواء.