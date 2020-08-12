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أخبار العالم

بعد اختيارها نائبة لـ بايدن.. ترامب يشن هجومًا حادًا على كامالا هاريس

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:40 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه فوجئ من اختيار منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، جو بايدن، للسيناتور كامالا هاريس، "ذات الأداء الضعيف"، نائبة له.

وأضاف "ترامب"، أن "كامالا" روت العديد من الروايات والقصص غير الصحيحة، منتقدًا آداءها في مجلس الشيوخ، ووصفها بـ"القذرة".

جاء ذلك، بعدما أصدرت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيانا، علقت خلاله على اختيار منافس ترامب في الانتخابات المقبلة، جو بايدن، للمرشحة الديمقراطية السابقة كامالا هاريس، كنائبة له- في حال فوزه-.

وأوضحت مستشارة ترامب، كاترينا بييرسون، إن هاريس "ستتخلى عن مبادئها الأخلاقية، وستحاول أيضًا دفن سجلها كمدَّعٍ عام؛ من أجل تهدئة المتطرفين المناهضين للشرطة، الذين يسيطرون على الحزب الديمقراطي".

وأضافت بييرسون إن هاريس "تبنى بسعادة بيان اليسار الراديكالي، داعية إلى دفع تريليونات الدولارات كضرائب جديدة، ودعم استيلاء بيرني ساندرز على الرعاية الصحية للحكومة".

ومن جهته، غرَّد "بايدن" عبر تويتر، معلنا اختيار هاريس كنائبة: "يشرفني أن أعلن أنني اخترت كامالا هاريس، المدافعة الشرسة عن الضعفاء، وأحد أفضل من عملوا في الخدمة العامة، نائبة لي".

وبذلك الاختيار، تصبح هاريس- صاحبة الـ55 عاما- أول امرأة صاحبة بشرة سمراء، تخوض الانتخابات على منصب رئاسي كبير في تاريخ الولايات المتحدة.

وكانت هاريس، عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا، قد سعت للترشح في انتخابات الرئاسة، قبل أن تتخلى عن محاولتها، وتؤيد بايدن.
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