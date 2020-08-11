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أخبار العالم

ترامب عن اختيار بايدن لـ هاريس كنائبة له: قرار مثالي.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نشر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو لحملته الرئاسية يهاجم المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، والسيناتور كامالا هاريس، التي أعلن لتوه اخياره لها كنائبة له في حال فوزه بالانتخابات.

ووصف الفيديو كامالا هاريس باليسارية المتطرفة، مستعينا بهجوم المرشح الديمقراطي السابق بيرني ساندرز عليها بشأن برنامجها الصحي.

وأشار الفيديو كذلك إلى الهجوم الذي شنته هاريس في السابق ضد بايدن بشأن السياسيات العنصرية، قبل انسحابها من السباق الديمقراطي للترشح للانتخابات الرئاسية ودعم بايدن فيما بعد.

وقال الفيديو إن الاثنين مثاليان لبعضهما البعض، واصفا هاريس بالمزيفة، وجو بايدن بالبطيء.

وجاء ذلك بعدما أصدرت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا علقت خلالها على اختيار منافس ترامب في الانتخابات المقبلة، جو بايدن، للمرشحة الديمقراطية السابقة كامالا هاريس كنائب له في حال فوزه.

وقالت مستشارة ترامب كاترينا بييرسون، إن هاريس "ستتخلى عن مبادئها الأخلاقية، وستحاول أيضًا دفن سجلها كمدع عام، من أجل تهدئة المتطرفين المناهضين للشرطة الذين يسيطرون على الحزب الديمقراطي".

وأضافت بييرسون إن هاريس "تبنى بسعادة بيان اليسار الراديكالي، داعية إلى دفع تريليونات الدولارات كضرائب جديدة ودعم استيلاء بيرني ساندرز على الرعاية الصحية للحكومة".

وقال بايدن في تغريدة له معلنا اختيار هاريس كنائبة: "يشرفني أن أعلن أنني اخترت كامالا هاريس المدافعة الشرسة عن الضعفاء وأحد أفضل من عملوا في الخدمة العامة نائبة لي".

وبذلك تصبح هاريس صاحبة الـ55 عاما أول امرأة صاحبة بشرة سمراء تخوض الانتخابات على منصب رئاسي كبير في تاريخ الولايات المتحدة. وكانت هاريس، عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا، قد سعت للترشح بانتخابات الرئاسة قبل أن تتخلى عن محاولتها وتؤيد بايدن.

من جانبها، ذكرت حملة ترمب أن كامالا هاريس طالبت بايدن سابقا بالاعتذار عن العنصرية ولم تحصل على ذلك، عندما هاجمت بايدن بسبب موقفه الطويل الأمد بشأن الفصل العنصري في حافلات المدارس العامة.

وكان ترامب قد امتدح في السابق كامالا هاريس عندما سئل عن إمكانية اختيارها كنائب لبايدن قائلا:"ستكون اختيارا جيدا".

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