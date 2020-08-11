أول تعليق لـ كامالا هاريس عقب اختيارها نائبة جو بايدن

أكدت السيناتور الديمقراطية كامالا هاريس، أنها ستعمل على مساعدة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، على توحيد الشعب الأمريكي عندما يكون رئيسا للبلاد.





وقالت كامالا في أول تعليق لها بعد اختيارها نائبة لـ جو بايدن: "بايدن يمكن أن يوحد الشعب الأمريكي لأنه قضى حياته يكافح من أجلنا".





وأضافت "وبصفته رئيسًا، فإنه سيبني أمريكا التي ترقى إلى مستوى مُثلنا"، لافتة "يشرفني أن أنضم إليه بصفتي نائب الرئيس.. وسأفعل كل ما بوسعي كي يكون قائدا للبلاد".





واختار المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، عضو مجلس الشيوخ كامالا هاريس، وهي من أصل أفريقي، نائبة له في سباق الانتخابات الرئاسية.





وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت اليوم الثلاثاء، أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، اختار نائبة له، وكشف اسمها لكبار الموظفين.





جاء ذلك بعد أن أجرى مقابلات مع المتسابقين النهائيين لشغل المنصب الذي تولاه من قبل في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال اليوم الثلاثاء، إن بعض الرجال قد يشعرون "بالإهانة" من تعهد منافسه الديمقراطي جو بايدن اختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.



