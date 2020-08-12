أون لاين .. أسقفية الشباب تنظم 3 مؤتمرات بمشاركة 65 إيبارشية

نظمت أسقفية الشباب، مؤتمراتها السنوية لفترة الصيف، من خلال تطبيق " زووم" على شبكة الإنترنت، وعلى صفحة أسقفية الشباب على "فيسبوك"، نظرًا لظروف منع التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد. زووم"





وشارك في المؤتمرات صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة وعدد من الآباء الكهنة والخدام.





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وأنجزت الأسقفية في الفترة من ٢٣ يوليو وحتى ٧ أغسطس ثلاثة مؤتمرات كان أولاها مؤتمر خدام وخادمات المرحلة الابتدائية والذي جاء بعنوان "انهضوا الأبطال" وحضره ما يقارب ٢٠ ألف شخص، يمثلون ٦٥ إيبارشية داخل مصر و ٩ إيبارشيات من إيبارشيات المهجر.





واستهدف المؤتمر الثاني شبان وشابات المرحلة الثانوية وحمل عنوان "١٠ ت كورونا" وشارك فيه من أبناء المرحلة ذاتها أكثر من ٢٣ ألف شخص، من ٤٧ إيبارشية بداخل مصر وخارجها.





وجاء المؤتمر الثالث تحت عنوان "اعرف نفسك - إلهك - زمانك" واستهدف خدام وخادمات مرحلة ثانوي، وحضره ما يزيد عن ١٣ ألف شخص.





وتنوي أسقفية الشباب تكرار هذه المؤتمرات خلال الفترة المقبلة، تلبيةً للطلب المتكرر من الشباب والخدام في الاستفادة من الموضوعات وورش العمل المقدمة فيها.



