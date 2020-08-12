ترامب: اتفقنا على توفير 100 مليون جرعة لقاح كورونا .. والجيش سيتولى توزيعها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش سيتولى توزيح اللقاحات على الأمريكيين عندما يتم إنتاجها.





وأضاف:"توصلنا لاتفاق مع (شركة مودرنا الأمريكية) بتوفير 100 مليون جرعة للقاح كورونا".





وتابع ترامب أن على الأميركيين مواصلة الالتزام بإجراءات الوقاية.





وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من الوصول بمعدلات الشفاء من فيروس كورونا إلى أكثر من 50%.





وواصل أنه تم رصد تحسن في المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة.





وكانت الولايات المتحدة أكثر دول العالم تصررا من تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث انكمش اقتصادها في الربع الثاني بواقع 33%.