محتجون على منشور مُسيء للنبي محمد.. ارتفاع عدد القتلى في الهند إلى 3 برصاص الشرطة

أكد مسؤول كبير في شرطة الهند ارتفاع عدد القتلى في مدينة بنجالورو، جنوب البلاد، إلى 3 برصاص الشرطة، بعد اندلاع أعمال عنف بينهم وبين المتظاهرين بسبب منشور مسيء للنبي محمد- صلى الله عليه وسلم- على موقع فيسبوك، وفقا لوكالة "رويترز".





وشهدت المنطقة احتجاجات عنيفة عقب خروج الآلاف إلى الشوارع في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء للتنديد بنشر قريب لأحد الساسة المحليين المنشور المسيء.





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من جهتها، قالت شرطة مدينة بنجالورو على "تويتر": "الوضع تحت السيطرة"، مضيفة أنها لجأت إلى إطلاق النار على المتظاهرين؛ لتفريقهم بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.





وقال مفوض الشرطة كمال بانت "قمنا بتأمين الشخص الذي نشر هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي".





فيما قال باسافراج بوماي، وزير الداخلية في ولاية كارناتاكا: "نحقق في القضية وسنستخدم لقطات كاميرات المراقبة لمعرفة من يقف وراء هذه الأعمال العنيفة وسنتخذ إجراءات صارمة".



