نيسان تطلق ميكروباص"أورفان" الجديد في السوق المصرية.. التفاصيل الكاملة

أعلنت نيسان موتور إيجيبت، والشركة العالمية الوحيدة التي تمتلك مصنعها بنسبة 100% في السوق المصرية، عن إطلاق النسخة الجديدة من ميكروباص نيسان أورفان في مصر بتصميم عصري متميز، مع العديد من وسائل الراحة وتقنيات الأمان مع أداء قوي على الطريق.

وبهذه المناسبة قال السيد مايك ويتفيلد، رئيس مجلس إدارة نيسان موتور إيجيبت والعضو المنتدب للشركة، "نعمل طبقًا لخطة طموحة لنصبحا لاختيارالأول في مجال السيارات في مصر .

وتعتبر أورفان جزءا من استراتيجية نيسان موديلات السيارات في السوق المصري وخطتنا لتحقيق أعلى معايير رضاء العملاء عن كافة السيارات والخدمات التي نقدمها.

" وأضاف ويتفيلد "أورفان الجديدة هي النسخة الخامسة المعدلة من الميكروباص الذي حقق نجاحات كبيرة حول العالم في مختلف الأسواق لما يتمتع به من وسائل للراحة والرفاهية والأمان للسائق والركاب ، بالإضافة إلى محرك تربو يعمل بالديزليقدم أداء قوي يساهم في الترشيد في استهلاك الوقود"وأضاف ويتفيلد، "أن النسخة الجديدة من أورفان ذات التصميم العصري الجديد تناسب احتياجات العديد من العملاء في السوق المصرية، حيث أنها تلائم احتياجات شركات النقل الخاصة والشركات العاملة في مجال السياحة والعديد من القطاعات الأخرى .