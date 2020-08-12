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أخبار البلد

على متنها 10 آلاف راكب.. مطار القاهرة يسير 113 ‪ رحلة جوية على مدار اليوم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:42 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجى
يسير مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأربعاء،    113‪ رحلة طيران إلى عدة وجهات دولية وعربية ومحلية تنقل على متنها أكثر من 10 آلاف راكب، حيث سيغادر المطار 57 رحلة طيران على متنها 4044، وتصل 56 رحلة على متنهم 6567‪ راكبا.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها باريس روما ميلانو أمستردام لندن مومباى نيويورك أثينا بيروت جدة ديى الشارقة الرياض فى  حين تكون رحلات الوصول قادمة من عدة وجهات دولية منها واشنطن لندن باريس ملانو روما أثينا أمستردام مومباى. 


وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
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