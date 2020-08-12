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شاهد.. رجال الشرطة يساعدون أحد كبار السن لدخول اللجنة الانتخابية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:41 ص
رجال الشرطة يساعدون
رجال الشرطة يساعدون أحد كبار السن لدخول اللجنة الانتخابية
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية ، Ten ، لقطة إنسانية لرجل شرطة يساعد أحد كبار السن لدخول اللجنة الانتخابية .

فعلى الرغم من مرض هذا المسن ،إلا أنه لم يتخلى عن تلبية نداء الوطن له حتى وذهب ليدلى بصوتة فى انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 لبناء مستقبل أفضل لجيلًا جديد .

وانطلقت منذ قليل، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
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