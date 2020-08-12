جلسة سريعة بين فايلر وجهازه المعاون

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون ولاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي للفريق والمقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة.





وشرح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعض النقاط الفنية والخططية وبعض مهام اللاعبين في المران خلال الاجتماع.





وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.



