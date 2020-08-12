برلماني: العملية الانتخابية واجب دستوري على المواطنين تأديته تجاه وطنهم

حث النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، جموع المواطنين للمشاركة فى التصويت ‏بانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا‏ ضرورة المشاركة الفعالة من أجل نجاح التجربة الديمقراطية التي تشهدها مصر واستكمال ما تحقق من إنجازات في مجال الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.





وأوضح أن انتخابات مجلس الشيوخ هي استكمال للاستحقاقات الدستورية وعلى الجميع المشاركة بها، وحرص النائب على شكر قوات تأمين اللجان الانتخابية، لما يقومون به من دور هام في حماية المواطنين وتأمينهم خلال عملية التصويت.





وشدد النائب على أن أحد أهم العوامل التي يجب أن تحث الناخبين علي المشاركة الانتخابية هو أن يقوم الإعلام في هذه الفترة بدوره وأن يتخلي عن مناقشة الموضوعات الجانبية في الوقت الحالي ويقوم بالتركيز علي إبراز أهمية الانتخابات للمواطنين وتنبيه الشعب بعدم الالتفات إلى الدعوات السلبية التي يطلقها البعض وقد أصبح معروفا للكافة من يقومون بإطلاقها، وأن يتم توعية الناخبات بكيفية الاختيار حتى لا يتم إبطال الأصوات، ودعم ‏القائمة الوطنية من أجل مصر.