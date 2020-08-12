AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: العملية الانتخابية واجب دستوري على المواطنين تأديته تجاه وطنهم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:26 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
حث النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، جموع المواطنين للمشاركة فى التصويت ‏بانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا‏ ضرورة المشاركة الفعالة من أجل نجاح التجربة الديمقراطية التي تشهدها مصر واستكمال ما تحقق من إنجازات في مجال الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.

وأوضح أن انتخابات مجلس الشيوخ هي استكمال للاستحقاقات الدستورية وعلى الجميع المشاركة بها، وحرص النائب على شكر قوات تأمين اللجان الانتخابية، لما يقومون به من دور هام في حماية المواطنين وتأمينهم خلال عملية التصويت.

وشدد النائب على أن أحد أهم العوامل التي يجب أن تحث الناخبين علي المشاركة الانتخابية هو أن يقوم الإعلام في هذه الفترة بدوره وأن يتخلي عن مناقشة الموضوعات الجانبية في الوقت الحالي ويقوم بالتركيز علي إبراز أهمية الانتخابات للمواطنين وتنبيه الشعب بعدم الالتفات إلى الدعوات السلبية التي يطلقها البعض وقد أصبح معروفا للكافة من يقومون بإطلاقها، وأن يتم توعية الناخبات بكيفية الاختيار حتى لا يتم إبطال الأصوات، ودعم ‏القائمة الوطنية من أجل مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوطنية للانتخابات: نعمل على إخراج سباق الشيوخ فى أبهى صورة أمام العالم

انتخابات الشيوخ .. سفير مصر بأنجولا: وضحنا كل الخطوات وعلى الناخبين اتباعها

الوطنية للانتخابات: التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج تسير بسهولة ويسر.. فيديو

وكيل نقل النواب: وجود مجلس الشيوخ يسهم بشكل جاد في تحقيق الاستقرار

صوتك أمانة.. #مجلس_الشيوخ يتصدر تويتر

الوطني للاستشارات القانونية: إقبال الشباب بكثافة على التصويت نقطة مهمة في تاريخ انتخابات الشيوخ

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. تشكيك دولي في لقاح كورونا الروسي.. مصرع 6 وإصابة 35 في مشاجرة بالفيوم.. عمرو دياب يحمل دينا الشربيني

اعتداء بالضرب.. جدال حول الكمامة يتسبب في مشاجرة عنيفة داخل قطار

سقوط كونتينر من مقطورة أسفل كوبري 6 أكتوبر في المهندسين.. صور

فى أزمة أتوبيس القمة.. التقرير الأمنى يدين الزمالك والجبلاية تتمسك بالعقوبة

عون يضحي بمدير أمن الدولة.. تفاصيل جديدة عن انفجار مرفأ بيروت

في عيد ميلاده.. شاهد قصة حياة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الزحام.. أفراد الشرطة يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم

كمال الجنزوي يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمصر الجديدة

بعد إصرارها على حضور جنازة.. مصابة بـ كورونا تنقل العدوى لـ40 شخصًا من عائلتها