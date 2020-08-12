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شاهد.. توزيع الكمامات على الناخبين قبل الدخول إلى اللجان بالشرقية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:24 م
توزيع الكمامات على
توزيع الكمامات على الناخبين قبل الدخول إلى اللجان بالشرقية
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فرح علاء الخولي
عرض مراسل قناة "إكسترا نيوز" توزيع الكمامات على الناخبين قبل الدخول إلى اللجان بالشرقية للإدلاء بأصواتهم.


وتعد محافظة الشرقية هي ثاني أكبر محافظة بعد القاهرة من حيث عدد الناخبين، ممن يحق لهم التصويت وبها 8 ملايين تقريبا.


وظهر منذ الأمس التوافد الكثيف من مواطني محافظة الشرقية على اللجان الانتخابية للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، بالإضافة إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.


وانطلقت، منذ قليل، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، فى يومها الثانى الأربعاء لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردي.

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