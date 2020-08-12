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محافظات

تعافي 13 حالة جديدة من مصابي كورونا ببني سويف

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، تعافي 13 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد بمستشفى الصدر، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة بمستشفى الحميات.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف: إن محافظ الإقليم يتابع مستجدات ملف فيروس كورونا أولًا بأول، وذلك لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة الصحية، مؤكدًا مواصلة الجهود التي تقوم بها مديرية الصحة بالمحافظة في التعامل مع تداعيات الفيروس.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهود التى يبذلها مسؤولو المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وثمن دور الطاقم الطبي بمستشفى العزل، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ضاربين أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى.
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