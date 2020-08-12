تعافي 13 حالة جديدة من مصابي كورونا ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، تعافي 13 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد بمستشفى الصدر، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة بمستشفى الحميات.





وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف: إن محافظ الإقليم يتابع مستجدات ملف فيروس كورونا أولًا بأول، وذلك لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة الصحية، مؤكدًا مواصلة الجهود التي تقوم بها مديرية الصحة بالمحافظة في التعامل مع تداعيات الفيروس.



