لطلاب علمي علوم.. اختار 75 رغبة من بين هذه الكليات بتنسيق الجامعات 2020

كشف سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الرغبات المتاحة لطلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق ستكون 75 رغبة بعدما أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

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وقال "عطا"، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه سيتم فتح موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة يوم 6 أغسطس لبيدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات التي بأت يوم 8 أغسطس وتستمر حتى يوم 20 من الشهر نفسه.

وأضاف أن الكليات ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات، والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.





وأشار إلى أن وزير التعليم العالي وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمتابع اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها.