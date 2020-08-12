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حوادث

بعد حلف اليمين أمام السيسى| السيرة الذاتية لرئيس مجلس القضاء الأعلى

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:48 م
المستشار عمر مصطفي
المستشار عمر مصطفي شوضة
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محمد عبدالله
ادي المستشار عمر مصطفي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لمجلس القضاء الاعلي رئيسا لمحكمة النقض .


صرح المستشار محمد رضا حسین نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات العامة والإعلام بان السيرة الذاتية للمستشار عبد الله عمر مصطفی شوشة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى تتضمن أنه من مواليد : ۱۹۰۲/۶/۹، حاصل على الليسانس في الحقوق عام 1974 جامعة القاهرة - بتقدير جيد جدا في عام ۱۹۷۶ غبن معاونا بالنيابة العامة حتى رقي إلى درجة رئيس نيابة عامة فئة (ب) ثم رئيس نيابة فئة (أ) ومحام عام بإدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة عامي ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ثم مستشارا بمحكمة استئناف المنصورة عام 1994، ثم مستشارا بمحكمة النقض ۱۹۹۰، ثم رقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض منذ عام ۱۹۹۸ حتى انتهاء العام القضائي الحالي وتقلد عضوية مجلس القضاء الأعلى كنائب ثان لرئيس محكمة النقض حتى عين اليوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۰/۸/۱۲ رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى. حيث تم أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي التقاه عقب أداء اليمين.

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