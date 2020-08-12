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أخبار البلد

أحمد موسى يحتفل بذكرى تعيين الرئيس السيسي وزيرا للدفاع في 2012

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:38 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد بدران
تمر اليوم الذكرى الثامنة على اختيار الفريق عبد الفتاح السيسى وزيرا للدفاع فى 12 أغسطس عام 2012 حين أطاح المعزول محمد مرسى، بالمشير محمد حسين طنطاوى من على رأس وزارة الدفاع واحالتة للتقاعد، وترقية الفريق عبد الفتاح السيسى إلى رتبة الفريق أول وتعيينه وزيرا لدفاع مصر.


وبهذه المناسبة احتفل الإعلامي احمد موسي مقدم برنامج على مسئولتي بفضائية "صدي البلد" على صفحته بموقع "فيسبوك" وكتب قائلًا "في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١٢ ، تولى الفريق أول عبد الفتاح السيسي منصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كان يوما مهما ، وهو بداية لتحويل مصر من دولة فاشية فاشلة الي دولة عصرية ديمقراطية.

وتابع "من جاءوا به هو الذي حمي مصر وشعبها من مخاطرهم وجرائمهم، لا يخشي غير الله وهدفه الوحيد سلامة هذا الوطن.

واضاف "أمن مصر القومي في رقبة رجل يعرف كيف ومتى يتحرك، حفظ الله الرئيس البطل والقائد عبد الفتاح السيسي .
أحمد موسى يحتفل بذكرى تعيين الرئيس السيسي وزيرا للدفاع في 2012
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