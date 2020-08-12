ما هو أفضل لون لشراء هاتف Galaxy Note 20؟
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:12 م
ما هو أفضل لون لشراء هاتف Galaxy Note 20؟
كشفت منذ أيام سامسونج الكورية االجنوبية عن أحدث أيقوناتها الرائدة لهذا العام وهو هاتف Galaxy Note 20 في نسختيه العادية و الـ Ultra، الذى انتظره الملايين من عشاق أندريود حول العالم، فالهاتف بمثابة مكتب متنقل فى جيبك، بالإضافة لكاميرا خارقة توفر لك أفضل لقطات يمكنك الإعتماد عليها فى حياتك الشخصية والعملية.
وللعلم فقد تم إطلاق هاتف Galaxy Note 20 فى نسختيه العادية و الـ Ultra بأكثر من لون، وهنا السؤال المحير للملايين حول العالم، ما هو افضل لون لشراء هاتف Galaxy Note 20 ؟
وبحسب موقع فون آرينا التقني، نستعرض الطريقة الأمثل لاختيار أفضل لون لـ Galaxy Note 20، والمتوقع إنتشاره بصورة ضخمة فى أقل وقت ممكن فور صدوره رسميًا بالأسواق، بعدما أتيحت طلبات الحجز المسبقة خاصته، جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يصدر الهاتف بألوان الأحمر و الأزرق و الوردي فى كوريا الجنوبية فقط.
وقبل إختيار اللون الفضل لهاتفك عليك أولًا معرفة الألوان المتاحة لكلا الهاتفين:
1- Galaxy Note 20
- البرونزي
هو اللون الأكثر تميزًا بين كل الألوان فهو مثير للإعجاب بشكل لا يصدق، ومن المتوقع أن يكون هذا اللون هو الأكثر شيوعًا ضمن هواتف Galaxy Note 20، وتكمن ميزة اللون فى عدم تمكنك لتحديد عما إذا كان اللون قديمًا أم جديدًا، ويبدو أن اللون الجديد سيكون بثابة بداية الطريق لتسويق ملايين النسخ من الهاتف الرائد، الذى لاقي إعجابا لم يكن متوقعًا حتى اللحظة.
وفى حالة وقعت فى غرام هذا اللون وترغب فى إقتناء باقي المنتجات بنفس اللون، مثل Watch و Galaxy Buds Live و Galaxy Note.
- الرمادي و الأحضر
سيكون أفضل حيارين لهذه الفئة من أصحاب Galaxy Note 20 هما لوني الأخضر الفاتح و الرمادي، حيث يداعب اللونان العين بإستمرار بمجرد النظر إلى هاتفك، كما أن اللونان مستخلصان تمامًا من الطبيعة، بالإضافة للشعور الطاغي بأن الهاتف من فئة Flagship.
2- Galaxy Note 20 Ultra
- الأبيض و الأسود
بمجرد التحدث عن الكلاسيكية سيأتى فى ذهنك لوني الأبيض و الأسود، فهما أكثر الهواتف شهرة بين الهواتف الذكية، نظرًا لأنهما الخياران الأقدم لشركات الهواتف الذكية، قبل أن تظهر الألوان المستحدثة فى السنوات الأخيرة، بالإضافة لأنهما أفضل لونين يليق بهما ممعظم ألوان الأغطية "الجرابات".
3- البرونزي
هي نفسها الصفات التى تم ذكرها بالأعلى ، بالإضافة أن هذا اللون سيكون ضمن حملة الدعايا الرئيسة للهاتف حول العالم، بعدما لاقي قبولًا واسعًا غبر متوقع.