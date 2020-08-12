ما هو أفضل لون لشراء هاتف Galaxy Note 20؟

كشفت منذ أيام سامسونج الكورية االجنوبية عن أحدث أيقوناتها الرائدة لهذا العام وهو هاتف Galaxy Note 20 في

نسختيه العادية و الـ Ultra

، الذى انتظره الملايين من عشاق أندريود حول العالم، فالهاتف بمثابة مكتب متنقل فى جيبك، بالإضافة لكاميرا خارقة توفر لك أفضل لقطات يمكنك الإعتماد عليها فى حياتك الشخصية والعملية.

وللعلم فقد تم إطلاق هاتف Galaxy Note 20 فى نسختيه العادية و الـ Ultra بأكثر من لون، وهنا السؤال المحير للملايين حول العالم، ما هو افضل لون لشراء هاتف Galaxy Note 20 ؟





وبحسب موقع فون آرينا التقني، نستعرض الطريقة الأمثل لاختيار أفضل لون لـ Galaxy Note 20 ، والمتوقع إنتشاره بصورة ضخمة فى أقل وقت ممكن فور صدوره رسميًا بالأسواق، بعدما أتيحت طلبات الحجز المسبقة خاصته، جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يصدر الهاتف بألوان الأحمر و الأزرق و الوردي فى كوريا الجنوبية فقط.





وقبل إختيار اللون الفضل لهاتفك عليك أولًا معرفة الألوان المتاحة لكلا الهاتفين:





1- Galaxy Note 20





- البرونزي