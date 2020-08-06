جراب Galaxy Note 20 وNote 20 Ultra بـ 700 جنيه.. تفاصيل

ويمكنك الحصول على Galaxy Note20 فى 3 ألوان هي الأخضر والبرونزى و الرمادي، مقابل 1000 دولار ما يعادل 16 ألف جنيه مصري لنسخة 128 جيجابايت 5G.

2- Galaxy Note20 Ultra





يأتى Galaxy Note20 Ultra بشاشة قياس 6.9 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وصور السيلفي، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية.





وجاء Galaxy Note20 Ultra بمعالج قوي ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ بقوة 2.73 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1 لضمان أقصي سرعة فى نقل الملفات.





ولعشاق التصوير يمتلك Galaxy Note20 Ultra كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 108 و 12 و 12 ميجابيكسل، مزودة بـ 50 زووم بصري، و أخرى أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش LED قوي.





كما يدعم Galaxy Note20 Ultra المقاومة ضد الماء و الأتربة بمعيار IP68، مع بطارية سعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، و العكسي بقوة 9 واط، مع منفذ شحن USB-C، و قارىء بصمة أسفل الشاشة نفسها، وبالطبع قلم الـ S Pen المميز لهذه الفئة.



