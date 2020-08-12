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تعليم

السبت القادم .. بدء امتحانات برامج التعليم المفتوح بجامعة بني سويف

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:25 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماع مجلس إدارة التعلم المدمج رقم (152) والذى عُقد اليوم ، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمستشار المالي والقانوني وأمين عام الجامعة ومدير المركز الدكتور خالد عباس.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع كافة استعدادات المركز لاعمال امتحانات دور يوليو 2020 موضحا أن المركز بصدد بدء امتحانات برامج التعليم المفتوح للترم السابع والثامن مجمعة بكلية التجارة يوم السبت الموافق 15/8/2020 فترة صباحية فقط .

واكد الدكتور منصور انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات من خلال تهيئة القاعات وعمل لوحات إرشادية بأرقام وتوزيع اللجان، واتباع التعليمات والقواعد الخاصة بالامتحانات، تطبيقا لكافة ارشادات وزارة التعليم العالي بالتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء انعقاد الامتحانات. 

وأضاف انه تم التنبيه على جميع الدارسين من خلال الموقع الالكتروني للمركز ووسائل التواصل الاجتماعي بضرورة ارتداء الكمامات ، كما تم اخطار الطب الوقائي بالجامعة والادارة الطبية بموعد الامتحانات ، موضحا انه سيتم تطهير اللجان يوميًا عقب كل امتحان .

وشرح الدكتور منصور ما تم بشأن وحدة انتاج المقررات الالكترونية بالمركز لمواكبة تطور تكنولوجيا التعليم في العالم، مشيرا إلى أن كلية ذوي الاحتياجات الخاصة بصدد إعداد لائحة برنامج (تخصص إعاقة عقلية ) بنظام التعلم المدمج.

يذكر ان الدكتور منصور ناقش موعد اعتماد نتائج الابحاث لدارسي برامج التعليم المفتوح والمدمج.

في سياق منفصل، ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اجتماع مجلس ادارة المؤتمرات لمناقشة جدول اعمال مجلس الادارة رقم 21 وذلك بحضور السادة نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، والمستشار المالي والقانوني  ومدير المركز الدكتور أحمد فاروق.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات متعلقة برفع كفاءة المركز، كما تابع رئيس الجامعة كافة اعمال التطوير ، والصيانة الدورية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأعمال التعقيم المستمرة.
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